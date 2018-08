Wanny van Gils en Daan Schrijvers zijn de mannen die NAC in wezen is

Van Gils en Schrijvers zijn mannen uit een voor velen ver verleden. Maar wel uit een tijd met namen die ieder verstokte NAC-fan nu nog vol ontzag opdreunt.

Oosterhoutse Wannes was geen Bredanaar, maar in zijn afscheidsdienst schetsten familie en vrienden een beeld van een markante, eigenwijze man die in alles het wezen van NAC uitstraalde. Wanny liet op het veld vaak briljante dingen zien, maar vaak ook ging er het nodige mis. Precies zoals NAC is. Precies ook zoals NAC voor veel fans moet zijn. Een speler toejuichen is geweldig, maar soms is het net zo lekker om hem vanaf de tribune effe hartgrondig te vervloeken.

Daan Schrijvers was een echte Bredanaar. Hij schopte het tot aanvoerder van het Nederlands elftal, maar dat was aan zijn houding niet te merken. Eens een NAC-hart, altijd een NAC-hart. Zoals Wanny van Gils later als voorzitter van TSC op de vroege zaterdagmorgen vanachter de bar flesjes Fristi verkocht aan E-pupillen, die er geen benul van hadden welk een voetbalgrootheid voor hen stond. Kwestie van onvoorwaardelijke clubliefde.

Hoeveel van deze iconen zal volksclub NAC nog voortbrengen, mag je je nu afvragen in een tijd dat huurlingen komen en gaan met een snelheid die de fans doet duizelen. Terwijl het oude NAC langzaam verdwijnt, komen de woorden van een Argentijn boven toen hem werd gevraagd wie de grootste voetballer van zijn land is: Messi of Maradona? ‘Messi is de Argentijn die we graag willen zijn. Maradona de Argentijn die we zijn’, luidde het rake antwoord.