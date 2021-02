Wankelend NAC blijft schadevrij dankzij tiener

Met het inbrengen van Dion Malone en Moreno Rutten heeft Maurice Steijn zijn vaste elf bijna gevonden. Dat voorstopper Moïse Adiléhou en rechtsback Robin Schouten zouden sneuvelen in Dordrecht, zag zelfs Stevie Wonder aankomen. Toch is Adiléhou ontegenzeggelijk een betere verdediger dan Malone, terwijl de linksbenige Ramon Hendriks centraal achterin in staat is gebleken om de opbouw voor zijn rekening te nemen. De urgente noodzaak om Malone in te brengen, is er daarom niet. Voorstopper Colin Rösler is stilletjes afgezakt tot nummer vier in de pikorde.