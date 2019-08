Waarschuwing voor populaire ballenjongen na ‘hulp’ aan supporters tijdens intens Avondje NAC

De video geniet sindsdien enorm veel populariteit op social media en Dumpert, waar de beelden al bijna 200.000 keer zijn bekeken. ,,Dit gedrag is begrijpelijk van een jochie van 13, want de sfeer in het stadion is goed en hij is onder de indruk. Maar om zulke acties te voorkomen, moet je toch een signaal afgeven naar de rest”, zegt woordvoerster Beau Lemmens van NAC. ,,Ook omdat de auditor van de KNVB het opneemt in zijn verhaal en je als club een waarschuwing kunt krijgen.”