'Waarom verder zoeken als NAC goed voelt?'

NAC-trai­ner Steijn blijft rustig: ‘We zijn hard bezig, we zullen een prima elftal op de been brengen’

17 augustus NAC-trainer Maurice Steijn probeert in een rommelige voorbereiding de kalmte te bewaren. , Als we vijf wedstrijden onderweg zijn en de transferperiode zit erop, valt pas op te maken of je titelkandidaat bent.’