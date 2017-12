Waarnemend trainer Penders tevreden over nieuwe rol Manu García

,,Er zat veel druk op vandaag, omdat we een aantal slechte wedstrijden hebben gespeeld. Er is dus wel sprake van opluchting ja.” Waarnemend hoofdtrainer Rob Penders, hij verving de geschorste Stijn Vreven, was tevreden met de drie punten en het vertoonde spel tegen Excelsior. ,,Veel kansen gecreëerd en bijna niks weggegeven.”

Dat eerste zege in ruim twee maanden tijd was meer dan welkom zei de oud-verdediger. ,,We hebben een paar rumoerige weken achter de rug in Breda. En terecht natuurlijk. 0-8 verliezen, dat doet iets met een team. Dat merkte je op de trainingen. Eerste helft Heracles was matig, tweede helft hebben we ons toen hersteld. Tegen Excelsior is die lijn doorgetrokken. Knap dat we bij vlagen dominant waren, want Excelsior haalt voornamelijk in de uitwedstrijden de punten.”

Noemenswaardig was de nieuwe rol van Manu García, de spelmaker stond niet op ‘10’, maar was meestal vlak voor de verdediging te vinden. Terwijl Mounir El Allouchi veelal op links actief was en Rai Vloet weer in de as werd opgesteld. ,,We wilden Manu meer aan de bal hebben, omdat hij onze beste en meest creatieve speler is. Hij verzorgde nu de eerste fase van de opbouw, daar had de tegenstander het behoorlijk lastig mee."

Beladen