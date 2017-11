Waar zijn Stans en Nijholt gebleven?

Wie naar het trainingscomplex van NAC in Zundert rijdt, zal opmerken dat Jeff Stans niet met de noorderzon is vertrokken. Hij is honderd procent fit, vervult iedere dag netjes zijn plicht op het trainingsveld en speelde dit seizoen op maandagavonden vijf wedstrijden met het tweede. Zijn probleem is dat Stijn Vreven het niet in hem ziet zitten. De trainer vindt een stuk of acht middenvelders (Arno Verschueren, Mounir El Allouchi, Karol Mets, Olivier Rommens, tot diens blessure, Vinnie Vermeer, totdat hij verhuurd werd, Gianluca Nijholt, Manu Garcia en Rai Vloet) beter dan Stans. In de voorbereiding viel hij zelfs in het oefenduel met FC Volendam buiten de wedstrijdselectie. Dat hij maandag ontbrak bij het bekerduel van het tweede, dat met 4-0 verloor van RKC, wekte bevreemding omdat hij gewoon inzetbaar is. De club wil van hem af, zoveel is duidelijk.