VVV-Venlo bezorgt NAC kater op tegenvallend verjaardagsfeest

De eerste thuisnederlaag van NAC dit seizoen is een feit. Uitgerekend op de avond die in het teken stond van de 110de verjaardag van de club. Een uitermate teleurstellend NAC verloor van VVV-Venlo: 1-2.

Een feestavond, zo had NAC de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo aangekondigd. Het Avondje NAC stond in het teken van de 110de verjaardag van de club (op 19 september). Het was namelijk de eerste wedstrijd in het Rat Verlegh Stadion na die datum. Verschillende oud-spelers waren op uitnodiging in het stadion.

Maar het werd geen knalfuif. Het had meer weg van een kringverjaardag. Niks lekkers op tafel. Blokjes smakeloze kaas en plakjes kleffe worst. Een verplichting. Tussen acht en negen was het afzien voor de achttienduizend supporters. Het hoogtepunt vond plaats in de rust, toen kinderen met een beperking op doel mochten schieten en als helden werden toegejuicht door het publiek. Prachtig. Ontroerend.

Wissel Vet

De 45 minuten voetbal daarvoor waren haast geen woorden waard. Geen enkele kans wist NAC te creëren tegen VVV-Venlo, dat net een tikkeltje minder slecht was, maar evenmin gevaarlijk werd. Dat moest na rust anders, wist trainer Robert Molenaar. Dus haalde hij Boris van Schuppen naar de kant voor Javier Vet.

Van Schuppen had nog een kans gekregen na zijn basisplaats tegen Jong FC Utrecht (3-1-zege), Vet was juist zijn plaats kwijtgeraakt aan Ezechiel Banzuzi. Even leek de wissel voor een opleving te zorgen, want kort na rust kwam NAC zowaar tot een uitgespeelde kans. Fabio Di Michele Sanchez gaf voor en Jort van der Sande kopte over.

VVV op voorsprong

Het was schijn. VVV-Venlo nam de leiding na 52 minuten. Daan Huisman schoot fraai in de verre hoek nadat de jonge Rowan Besselink de bal had verspeeld. NAC ontsnapte nog binnen het uur liefst tweemaal aan een grotere achterstand. Was het dan nu wakker geschud?

Nee, daarvoor moesten we wachten tot minuut 70. Een afgeslagen corner en hij nam hem gelijk op de pantoffel. Boyd Lucassen schonk NAC een treffer van een schoonheid die deze avond niet verdiende. De fanatieke rechtsback, die tegen Jong Utrecht ook al twee keer scoorde, knalde NAC terug in de wedstrijd: 1-1.

Weer een tegentreffer

Maar de vreugde was van korte duur. Acht minuten later kwam NAC weer op achterstand. Doelman Roy Kortsmit liet een voorzet door zijn vingers glippen, Carl Johansson schoot binnen: 1-2. Die klap bleek de knock-out, waardoor NAC voor het eerst dit seizoen in eigen huis met lege handen eindigde.

Opstelling NAC: Kortsmit; Lucassen, Besselink, Velthuis, Di Michele Sanchez; Van Schuppen (46. Vet), Plat, Banzuzi (84. Herrmann); De Rooij (84. Kosiah), Van der Sande, Velanas.

