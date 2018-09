Vroeg in het seizoen staat bij NAC de druk vol op de ketel

,,We moeten niet te veel waarde hechten aan de trainingen. Gisteren (donderdag) hebben we ook elf tegen elf gespeeld en een aantal dingen geprobeerd.” Zoals vrijdag rechtsbuiten Mikhail Rosheuvel op links en nummer tien Paolo Fernandes op rechts. ,,De spelers kijken dan even verbaasd op, zo van: Wat gaan we nu doen? Af en toe wil ik kijken of een koppeltje past en hoe het functioneert.” Het inbrengen van Luka Ilic zou dan ten koste gaan van Mounir El Allouchi, terwijl ook Greg Leigh zijn plek zal afstaan.

Op links werd Rosheuvel tijdens de vrijdagsessie namelijk in de rug gesteund door Jurich Carolina. De van (Jong) PSV overgekomen linksback die nog geen minuut speelde en vanaf het begin van de voorbereiding Greg Leigh voor zich moet dulden. ,,Jurich is een fysiek sterke speler met een goede basistechniek en het vermogen om aanvallend een steentje bij te dragen”, zegt Van der Gaag. ,,Hij kan ook als centrale verdediger spelen. Dat heeft hij bij Jong PSV laten zien.” De opmerking dat Leigh in zijn spelopvatting minder aanvallend is ingesteld, weerlegt de trainer. ,,Greg heeft de kwaliteiten om mee op te komen. Die beelden en die wedstrijden hebben wij gezien.”

Volledig scherm Jurich Carolina. © Pro Shots

Erik Palmer-Brown blijft gehandhaafd in het centrum van de verdediging naast aanvoerder Menno Koch. ,,We hebben hem opgesteld omdat we vonden dat we daar verandering nodig hadden op basis van de eerste wedstrijden. Hij is een ander type speler dan Karol Mets, Erik wil graag aan de bal zijn.”

Met vier verliespartijen in de eerste vijf wedstrijden en een zeventiende plaats op de ranglijst staat de druk vol op de ketel voor de ontmoeting met VVV. De lastig te vermalen Limburgers die vorig seizoen vier punten (0-0 en 0-1) pakten tegen NAC. Na het verlies afgelopen zondag is het resultaat zo vroeg in het seizoen boven alles verheven. ,,Vorige week (Fortuna Sittard, 2-3-nederlaag) zakten we in, terwijl dat niet de bedoeling was. Af en toe word je teruggedrongen. Het kan echter niet zo zijn dat we bij de eerste aanval direct geslacht worden. We kunnen heel veel praten, maar het enige dat telt zijn de drie punten.”

Vermoedelijke opstelling

Van Leer; Verschueren, Koch, Palmer-Brown, Carolina; Kali, Nijholt; Fernandes, Ilic, Rosheuvel; Te Vrede.