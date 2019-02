Vrijwel niemand bij NAC ontkomt aan blessureleed

De spelers van NAC lijken van suiker gemaakt. Er gaat geen week voorbij of spelers raken geblesseerd, terwijl sommigen maandenlang herstellen zonder dat het einde in zicht is.

Mikhail Rosheuvel is naar de tribune verbannen vanwege het aan zijn laars lappen van de huisregels. Anouar Kali, vrijdag stond hij nog op het trainingsveld, is volgens de officiële lezing met een blessure (dijbeen) afgehaakt. Daan Klomp heeft last van zijn lies. De kwetsuur zag er niet goed uit, zei zijn trainer Mitchell van der Gaag zaterdagavond na de 0-0 tegen FC Groningen.

Hak

NAC heeft alle kenmerken van een degradant, met de structurele waslijst van afwezigen als een van de voornaamste pijnpunten. Paolo Fernandes is weer in training, maar verre van wedstrijdfit. Arno Verschueren is door een ontsteking in de knie veroordeeld tot rondjes lopen met de eeuwig geblesseerde Lucas Schoofs. Luka Ilic staat al vier maanden aan de kant, wanneer hij tot leven komt weet niemand. Fabian Sporkslede is de rest van dit seizoen uitgeschakeld en nieuwkomer Khalid Karami heeft sinds kort pijn in zijn hak.

Zaterdag kwamen door nog eens twee blessures bij. Sydney van Hooijdonk liep in het stadion op krukken. De spits was in de middag trefzeker voor NAC onder 19, dat Feyenoord op 1-1 hield. Na zijn doelpunt viel hij uit met een enkelkwetsuur, hij is weken uitgeschakeld. Linksback Alex Gersbach bleef in de rust van de wedstrijd tegen FC Groningen met een hersenschudding achter in de kleedkamer. Alles bij elkaar opgeteld heeft Van der Gaag een compleet elftal vol met zieke, zwakke en misselijke spelers.

Schorsing Koch

De gele kaart voor Menno Koch was zijn vijfde van deze competitie en betekent dat hij is geschorst voor Vitesse-uit van komende zaterdag. De centrale verdediger, die tegen FC Groningen wederom matig voor de dag kwam, zal hoogstwaarschijnlijk vervangen worden door Karol Mets.

Mitchell te Vrede staat op vier gele prenten. Het is een overweging waard om hem tegen Vitesse zijn vijfde kaart te laten pakken zodat hij het duel bij PSV de week erop aan zich voorbij kan laten gaan in de verwachting dat NAC die wedstrijd toch wel verliest.