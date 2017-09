Vreven waakt voor verslapping: 'Er is meer geschiedenis te schrijven'

Voor Stijn Vreven is de inname van Rotterdam een afgesloten hoofdstuk. ,,Ik heb weinig van de euforie meegekregen, het feestje is voor mij alleen in De Kuip. Op het moment dat ik in de bus stapte, was dat volledig voorbij." Half Breda loopt nog met het hoofd in de wolken, nagenietend van een avond waarvan niemand had gedacht dat het zo gezellig zou worden. Vreven kijkt vooruit. ,,De dag na Feyenoord heb ik de wedstrijd teruggekeken om daarna twee duels van de tegenstander te zien, ADO Den Haag in dit geval. Maandag heb ik mijn spelers gezegd: 'mooi dat jullie in de geschiedenisboeken staan, maar er is meer geschiedenis te schrijven.' Ik kreeg namelijk de indruk dat we kampioen waren geworden."