Vreven: 'Om de rust te bewaren is zege op Groningen gewenst'

Wil NAC een keer winnen, te beginnen zaterdag (19.45 uur) tegen FC Groningen waarvan het de laatste elf ontmoetingen niet won, moet de verdediging van cement zijn in plaats van papier-maché. Want met een gemiddelde van drie goals tegen per wedstrijd, twaalf in totaal, is het grootste probleem benoemd. Vreven: ,,Ze gaan er bij ons te makkelijk in. Dat knaagt het meeste aan mij, omdat ik een trainer ben die weinig kansen wil weggeven. Ik durf te stellen dat 75 procent van die doelpunten niks of heel weinig met de tegenstander te maken heeft, maar met individuele fouten van onze kant. Met slap verdedigen ook. Wij moeten minder afwachten en meer durven anticiperen op situaties.”

Volledig scherm AZ-speler verrast James Horsfield en Mark Birighitti in de korte hoek. © Pro Shots

Horsfield

Een van de spelers die moeite heeft aan te haken, is rechtsback James Horsfield. In de eerste divisie degelijk en betrouwbaar, in de eredivisie een beginneling die aan alle kanten voorbij wordt gelopen. Alleen zijn baard doet hem herinneren aan vorig seizoen. ,,Ik heb hem gezegd dat hij eruit ziet als een Viking, maar niet speelt als een Viking. Dat mis ik een beetje. Ik wil weer de James zien die ik gewoon ben. Als de passie en mentaliteit niet top is, is het misschien niet goed genoeg. Ik streef niet naar een acht, maar ook niet naar een 4,5 of 5. Hij moet altijd een 6 spelen. Dan is hij waardevol voor ons. Hij zegt dat het niets te maken heeft met druk of het hogere niveau.” Omdat Fabian Sporkslede terugkomt van een blessure kan Arno Verschueren eenmalig als noodverband dienen. ,,Dat is zeker een optie als anderen het niet naar behoren doen.” Op de laatste openbare training op woensdag was Horsfield bij de reserves ingedeeld.

Enevoldsen

Aanvaller Thomas Enevoldsen deed maandag, in tegenstelling tot Bart Meijers, Jeff Stans en Gianluca Nijholt, niet mee in de wedstrijd van NAC 2. ,,Omdat wij vinden dat hij op dit moment meer heeft aan een volledige trainingsweek, spoedig zal hij ritme opdoen bij het tweede.”

Pablo Mari (enkel) en Paolo Fernandes (lies) hadden deze week lichamelijke klachten, toch gaat de technische staf er vanuit dat de twee kunnen spelen. Meijers behoort voor het eerst dit seizoen tot de wedstrijdselectie en kan ingebracht worden als blijkt dat Mari te veel last heeft van de enkel.

Volledig scherm Pablo Mari had deze week last van zijn enkel. © Pro Shots

Mets

Vaste invaller Karol Mets moet zich ‘de filosofie en de speelwijze van NAC’ volgens Vreven eerst nog eigen maken. ,,Bij de nationale ploeg van Estland staat hij links centraal in een vijfmansverdediging of op het middenveld in een 5-3-2 in een controlerende rol. Hij is een van de weinig spelers met internationale ervaring, op het juiste moment zal ik hem inpassen.”

Quote Karol is een van de weinig spelers met internationale ervaring, op het juiste moment zal ik hem inpassen Stijn Vreven

Nobel streven

Wellicht tegen FC Groningen, een wedstrijd die NAC moet winnen met Feyenoord (uit) volgende week op het programma. ,,Het is namelijk te gevaarlijk om te zeggen dat wij straks tegen ADO, Roda JC of Excelsior zomaar punten pakken. Zo werkt het niet”, zegt Vreven. ,,De druk bij AZ is minder dan thuis tegen FC Groningen. Om de rust te bewaren is een overwinning gewenst. We moeten drie teams onder ons houden, dat is niet niks.” En die veertig punten dan, waar in de zomer op is ingezet? ,,Dat is vooral een nobel streven.”