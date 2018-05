Vreven in de wachtkamer: 'Bedacht me dat het eigenlijk dramatisch is'

Dat zei Vreven zondagmorgen bij het televisieprogramma De Tafel van Kees op FOX Sports. ,,We hebben bewust voor deze timing gekozen. Ik heb in mijn periode bij NAC om het half jaar gepredikt dat het 'wij' was in plaats van 'ik'. Het kan niet dat als het mij dan belangt, dat je dan kiest voor 'ik'. Ik heb ervoor gekozen om te zwijgen. Het doel heiligt de middelen en het doel is bereikt. Nu ga ik in de wachtkamer zitten, dat is ook niet zo erg."

Presentator Kees Jansma viel Vreven direct in de rede door te stellen dat de Belg het wel degelijk erg vindt om zonder voetbal thuis te zitten. Vreven: ,,Toen ik dat zei bedacht ik me dat het eigenlijk dramatisch is."

Niet zo'n pijn

Ondanks de promotie en daaropvolgende handhaving besloten Vreven en NAC om uit elkaar te gaan. Volgens de Belg was de voornaamste reden dat beide partijen niet honderd procent op een lijn zaten. ,,Toch doet het niet zo'n pijn. Toen ik kwam, stond NAC negende in de Jupiler League. Er was veel hoop en er waren weinig verwachtingen. Onverwachts promoveerden we toch. Dat was een heel grote stap. Ik wilde nu weer een heel grote stap maken."

,,Je moet niet vergeten: ik kan hier wel heel fel uit de hoogte gaan doen, maar we hebben wel lijfsbehoud bewerkstelligd met de jongste ploeg van de eredivisie en het kleinste spelersbudget. Ik denk dat ik een te grote stap wilde maken, terwijl de club zich aan het plan wilde houden."

Of Vreven dan met opgeheven hoofd vertrekt? ,,Zeker, dat mag je terecht zeggen. Ik vind NAC een ongelooflijk mooie club, die zal voor de rest van mijn leven in mijn hart zitten. We gaan als heel grote vrienden uit elkaar. We hebben top samengewerkt, ook met Hans Smulders."