Vreven hoopt om ommekeer bij NAC: 'Kunnen bijna niet aanvallender spelen'

Acht spelers mist NAC tot de winterstop, waarvan vijf potentiële basiskrachten. ,,Het is een gegeven, maar ik wil dat niet als excuus opvoeren”, zegt Stijn Vreven een dag voor de uitwedstrijd tegen Heerenveen (zaterdag 18.30 uur) dat op zijn beurt in het kalenderjaar 2017 slechts vier keer thuis heeft gewonnen. Een historisch dieptepunt voor de Friezen die niet kunnen beschikken over de toptalenten Martin Ödegaard en Arber Zeneli.

Ondanks het vervelende verlies tegen hekkensluiter FC Twente en de nasleep met de schorsingen en de beroepszaken, is Vreven opvallend goed geluimd en positief gesteld. Dat NAC maar een van de laatste tien duels won, ligt volgens hem niet aan de defensieve of voorzichtige speelwijze. ,,Wij boeken veel progressie de laatste wedstrijden in het positiespel, de opbouw van achteruit, de vrije man vinden op het middenveld, hebben rust aan de bal, met El Allouchi iemand die tussen de linies speelt waardoor we een man meer hebben op het middenveld en met García als de passer en Vloet als de loper hebben we een goede combinatie. Ik zie dat het iedere week beter gaat, het enige wat ontbreekt is het resultaat.”

Vreven zegt dat aanvallender spelen dan de tegen Excelsior, Willem II en FC Twente bijna niet mogelijk is. ,,Een diepe spits (Ambrose), twee spelers daar kort achter (Vloet, García), twee aanvallende mensen op de flanken (Korte, El Allouchi), twee aanvallende backs (Sporkslede en Angeliño) en maar een controleur (Nijholt). Samen zullen we nog beter moeten worden in het afmaken van de kansen, anders kan ik het niet verklaren.”

De begeesterde Belg haalt Giovanni Korte, met wie hij vrijdag om de tafel heeft gezeten, als voorbeeld aan. ,,Als hij zijn kansen afmaakt, staat hij op dertien doelpunten. Dan heb ik het echt over honderd procent kansen. Het probleem is dat Korte aan het juichen is voordat hij de bal heeft geraakt. Hij denkt al: ‘Hoe zal ik juichen?’, terwijl hij nog niet gescoord heeft. Wij hebben weinig spelers met rust in hun hoofd.”

Vreven: ,,Wij houden alle statistieken bij. Als je het aantal tegendoelpunten vergelijkt met het aantal kansen tegen, is dat ridicuul slecht. Tegen Twente krijgen wij drie kansen tegen, daarvan gaan er twee binnen. Zelf krijgen we zeker vijf kansen, maar scoren een keer.”

De flinke schorsing van Bertrams is geen aanleiding voor NAC om de markt op te gaan voor een nieuwe keeper. ,,Dat is op dit moment geen issue”, zegt Vreven die Mark Birighitti in Heerenveen als vervanger van Bertrams opstelt.

Naast de geschorste Bertrams zijn Menno Koch (knie), Karol Mets (knie), Arno Verschueren (knie), Olivier Rommens (knie) en Thomas Agyepong (hamstring) afwezig door vanwege blessures. Chiro Ntoko (hamstring) en Robbie Haemhouts (hamstring) zitten in hun herstelfase.

