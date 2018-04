Vreven doet oproep aan supporters: 'Ik vraag expliciet of ze Rai Vloet willen steunen'

De vermoeide spelers werden op 25 mei van 2017 op een gedenkwaardige dag naar een niet voor mogelijk gehouden 1-0-zege geduwd in de heenwedstrijd van de play-off finale. ,,Het belang is in feite hetzelfde. Toen ging het om promotie, nu gaat het om lijfsbehoud. De sfeer die tegen NEC in het stadion hing, hebben we wederom nodig.”

Steun

De trainer deed vrijdagmiddag na de afsluitende training ook een oproep aan de loyale achterban om Rai Vloet te steunen, in plaats van hem af te vallen en iedere actie van de nummer tien als een examen te beoordelen. Bij de laatste twee thuiswedstrijden van de aanvallende middenvelder, tegen AZ (1-3) en Roda JC (0-1), werd Vloet bij zijn wissel steeds op een cynisch applaus getrakteerd. Tussendoor tegen Feyenoord (2-1) ontbrak hij vanwege een schorsing.

,,Ik wil dat ze Rai Vloet steunen, dat vraag ik expliciet. Ik praat veel met Rai over zijn lichaamshouding, hoe hij oogt en hoe hij overkomt. Of je het wil horen of niet, hij maakt genoeg meters en hij heeft alles over voor de ploeg. Wij hebben hem nodig. Ik hoop dat ze niet acht spelers steunen, maar iedereen. Want alleen kunnen we het niet. Al het andere helpt de speler niet.”

