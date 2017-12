Vreven belooft: het zal niet meer gebeuren

NAC-trainer Stijn Vreven geeft zich niet zomaar over en gaat in beroep tegen zijn straf. In België zijn de scheidsrechters al langer bekend met de strapatsen van de tikkende tijdbom.

,,Ik maak bij deze een heel zware belofte: de scheidsrechters gaan dit seizoen geen last meer van mij krijgen.” Op de vraag of dit de tweede en laatste keer is dat hij van het veld is gestuurd (Heracles 25 november en FC Twente 12 december), antwoordt Vreven resoluut: ,,Absoluut.”

Gisteren ging de coach van NAC in beroep tegen de uitspraak van de tuchtcommissie om hem voor drie wedstrijden te schorsen waarvan een voorwaardelijk, de eis van de openbaar aanklager, vanwege zijn rode kaart tegen FC Twente. ,,Ik besef heel goed dat mijn gedrag niet slim is. Dat is geen discussie. Maar als ik vind dat mijn club onrecht wordt aangedaan, ben ik de eerste om daar iets van te zeggen. Ik ben de kapitein van het schip. Vandaar mijn emotie en mijn frustratie. Feyenoord, Zwolle, VVV, Heracles en Twente: zeker vijf situaties waarin wij een penalty verdienen, maar niet krijgen. Het is te veel en dat heeft niets te maken met een Calimerogevoel. Mijn straf staat niet in proporties tot de keren dat wij benadeeld zijn.” Doordat Vreven in beroep gaat, zit hij vandaag in Heerenveen en volgende week tegen FC Utrecht op de bank. De straf wordt twee weken opgeschort. Daarna volgt een nieuwe uitspraak. Beroep is dan niet meer mogelijk.

Volledig scherm Stijn Vreven in de clinch met Siemen Mulder na afloop van het duel met FC Twente. © VI Images / Maurice van Steen

Hardleers

Nieuw zijn de aanvaringen met scheidsrechters niet. Als beginnend trainer wordt Vreven regelmatig naar de tribune verwezen. Hij is een vaste gast bij de ‘Geschillencommisie’, de Belgische variant van de Nederlandse tuchtcommissie. In februari 2013 wordt hij voor de vierde keer in een jaar tijd weggestuurd vanwege het beledigen van de arbitrage. De straf is fors: de eerste zeven duels van het nieuwe seizoen is hij geschorst. ‘Meneer Vreven leert niet uit het verleden en is niet in staat zijn emoties op een positieve manier te kanaliseren.’ Later wordt de straf teruggedraaid tot twee duels. In gesprek met Voetbalnieuws zegt Vreven: ,,Ik vind het niet kunnen dat ik niet op een respectvolle manier, zonder obscene gebaren te maken, mijn mening mag laten horen. Een scheidsrechter mag toch ook zeggen dat ik de slechtste trainer ben?” Wanneer Vreven in september 2013 een maand zijn functie niet mag uitoefenen, vanwege kritiek op de scheidsrechter, krijgt hij het etiket ‘recidivist’ opgespeld.

Quote Ik ben passioneel met mijn armen. Is dat passie of agressie? Stijn Vreven Opvallend is dat Vreven in het half jaar eerste divisie met NAC zelden vermanend is toegesproken door een scheidsrechter, een schorsing heeft hij zelfs nooit gehad. ,,Toen we wonnen we veel. Blijkbaar moet ik daar lering uit trekken”, zegt Vreven nu. ,,Als ik niet genoeg wedstrijden win, zoek ik alle middelen die geoorloofd zijn. Zo werkt het jammer genoeg niet.” Vreven staat op en spreidt zijn armen. ,,Ik ben passioneel met mijn armen. Is dat passie of agressie? Als een scheidsrechter tegen mij zegt: ‘Stijn blijf rustig, kom even binnen en we praten het uit’, dan stop ik onmiddellijk.”

Onderbelicht in de ‘zaak Vreven’ is de rol van de assistenten Rob Penders, Jelle ten Rouwelaar en Jefta Bresser. Zij zouden hun hoofdtrainer vaker tot kalmte kunnen manen. ,,Op het moment dat zij mij naar de scheidsrechter zien lopen, moet ik getackeld worden. Rob probeerde het tegen Twente, maar was net te laat. Ik denk niet dat ze mij nog naar de scheidsrechter laten gaan.”

Volledig scherm Stijn Vreven wordt stevig toegesproken door scheidsrechter Martin van den Kerkhof. © Marcel van Dorst

Tik op de vingers

Vreven heeft binnenskamers wel een tik op de vingers gehad van technisch directeur Hans Smulders. ,,Hij heeft gezegd dat ik in de toekomst moet uitkijken dat ik niet meer geschorst word, omdat het een eigen leven gaat leiden.”

Het Belgisch Bondsparket eist in september 2016 twee duels schorsing als Vreven coach is van Waasland-Beveren, in beroep wordt de straf gehalveerd. Vreven toen: “Ik vind het te makkelijk dat een trainer geen handgebaren mag maken en geen emoties mag tonen. Toen de arbiter op mij afstapte, dacht ik slim te zijn en zelf terug naar de bank te stappen. Ik wilde er geen circus van maken. Daarom liep ik weg, dat was niet uit een gebrek aan respect.”