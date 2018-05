Voorwaardelijke boete voor NAC na vuurwerkincident tegen Willem II

NAC en Helmond Sport starten samenwer­king: Brusselers en Snep­vangers verhuurd

28 mei Het hing al even in de lucht, maar NAC en Helmond Sport gaan per direct samenwerken. De komende vier seizoenen willen de clubs samen optrekken om talentontwikkeling te maximaliseren. Bodi Brusselers en Diego Snepvangers zijn de eerste spelers die vanuit Breda de tijdelijke overstap naar het oosten van de provincie maken.