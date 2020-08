‘Voormalig Sparta-doelman Roy Kortsmit voor twee jaar naar NAC’

NAC heeft in de clubloze Roy Kortsmit een nieuwe doelman gevonden. De voormalig goalie van Sparta tekent een contract voor twee jaar melden goed ingevoerde bronnen. De deal zal door de Bredase club pas bekend worden gemaakt als de transfer van Bart Verbruggen naar Anderlecht is afgerond.

Kortsmit is daarmee indirect de opvolger van Verbruggen die dinsdag medisch gekeurd wordt in het Astridpark. NAC verdient een aantal ton aan de transfer van de Bredase jeugdinternational. Wanneer de laatste Brusselse plooien zijn gladgestreken, zet Kortsmit zijn handtekening onder de tweejarige overeenkomst en wordt het keepersnieuws Verbruggen/Kortsmit door NAC officieel naar buiten worden gebracht.

Korstmit, wiens komst door NAC spoedig bekend wordt gemaakt, zal samen met Chiel Kramer uitvechten wie de back-up van de onomstreden Nick Olij wordt. Nadat hij geen nieuw contract kreeg bij Almere City, dat hem in de winterstop voor een half jaar had vastgelegd, zat Kortsmit drie maanden zonder club. Dat overkwam hem in de zomer van 2019 ook al toen Sparta na zes dienstjaren zijn aflopende verbintenis niet verlengde.

Werkloos

Namens Sparta speelde de sluitpost uit Hoek van Holland 169 wedstrijden waarvan 106 in de eerste divisie en 52 in de eredivisie. Met de Kasteelbewoners werd hij in het seizoen 2015/2016 kampioen van de eerste divisie. Twee jaar later degradeerde hij met Sparta via de nacompetitie, hoewel hij de tweede competitiehelft vanwege een bovenbeenblessure vanaf de tribune moest volgen.

Het seizoen erop, 2018/2019, was hij als eerste man onder de lat een belangrijke pion in de tweede Spartaanse promotie in drie jaar tijd. Desondanks kreeg Kortsmit te horen dat er geen toekomst meer voor hem was in Rotterdam. De doelman zat een half jaar werkloos thuis totdat Almere City op de deur klopte, voor die club speelde hij evenwel geen enkele officiële wedstrijd.

NAC onder 21

Bij NAC is hij niet een-op-een de vervanger van Verbruggen, omdat Kortsmit vanwege de leeftijdsgrens niet voor het nieuwe onder 21 team mag uitkomen. Het elftal waarvan Verbruggen de vaste keeper zou worden.

In de reglementen van de KNVB staat dat doelmannen 25 jaar of jonger moeten zijn. Zowel Kortsmit, die donderdag 27 wordt, als Kramer (28) is ouder. Dat betekent dat de van Sparta overgekomen 19-jarige Ismaël François bij NAC onder 21 ruim baan heeft nu het grote talent Verbruggen (18) door Anderlecht wordt weggekocht.

Volledig scherm Ondanks de tweede promotie in vier seizoenen kreeg Kortsmit geen nieuw contract van Sparta. © Cor Vos