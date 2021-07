Voormalig NAC-verdediger Daan Klomp kan zich in Canada eindelijk weer echt profvoetballer voelen

Natuurlijk, voetbal staat op één bij de Zeeuwse verdediger, daarom is hij naar Canada gegaan. Maar naast het veld moet er ook tijd en ruimte zijn voor ontspanning. Tijdens een vrij weekend of op een vrije dag trok Daan Klomp er de afgelopen tijd wel eens op uit om de prachtige natuur rond Calgary te verkennen. En dan kan het gebeuren dat je even moet remmen voor een overstekende beer...

Hij vertelt zijn draai vrij snel te hebben gevonden in Canada. ,,Dat komt ook doordat ik goed overweg kan met veel jongens’’, legt Klomp uit. ,,Met twee Engelse ploeggenoten ben ik een paar keer op pad geweest. Als we er tijd voor hadden, vonden we het leuk om naar Banff National Park te gaan om de natuur te verkennen. Die is echt uniek hier, dan kom je op plaatsen die je in Nederland niet gaat vinden. We zijn de bergen ingetrokken; de wild life hier is wel heel gaaf om te zien.’’