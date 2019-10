Voormalig NAC-trainer Stijn Vreven ontslagen bij Beerschot

Stijn Vreven is per direct clubloos. De ex-trainer van NAC is woensdag ontslagen bij het Belgische Beerschot VA. Een teleurstellende seizoensstart werd de Belg fataal.

Afgelopen seizoen was Vreven nog dicht bij promotie naar het hoogste niveau. In een bloedstollende onderlinge finale schoot tegenstander Mechelen echter in de slotminuten die droom aan diggelen. Daarna leefde de werkgever van Vreven lang in onzekerheid, doordat Mechelen onderdeel van een omkoopschandaal was.

Beerschot VA eiste aanvankelijke de positie van de rivaal in de hoogste klasse, maar werd ondanks enkele processen niet in het gelijk gesteld. Ondanks dat Mechelen in eerste instantie wél schuldig aan omkoping werd verklaard. Inmiddels is daar nog altijd discussie over, want in dat geval dient die club twee niveaus af te dalen. Daardoor was de ploeg van Vreven opnieuw genoodzaakt op het tweede Belgische niveau te acteren. Nog altijd is die zaak niet voorbij, want op 15 oktober komt een nieuwe uitspraak van de licentiecommissie over dat proces.

De rentree op het tweede niveau was vooralsnog geen succesvolle, want de ploeg van Vreven bivakkeert op een teleurstellende vijfde plaats. In de competitie van acht ploegen won Beerschot slechts drie van de negen duels. Die matige reeks werd Vreven fataal.

In dienst van NAC lukte het Vreven overigens wél promotie af te dwingen. Nadat de Belg tussentijds instapte als vervanger van Marinus Dijkhuizen zette hij de club naar zijn hand. NAC stond achtste bij de entree van de Belg, maar dwong via nacompetitie toegang tot de eredivisie af. NEC werd in een bloedstollend tweeluik in de finale verslagen. Het zorgde ervoor dat de Belg mateloos populair werd in Breda.