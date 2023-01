Voormalig NAC-trainer Edwin de Graaf aan de slag bij concurrent Roda JC

De 42-jarige De Graaf staat vrijdag tegen FC Dordrect al langs de lijn. Het wordt voor de Hagenaar zijn tweede klus als eindverantwoordelijke. Bij NAC kreeg hij voor het eerst de kans. De Graaf werd in de zomer van 2021 gepromoveerd van assistent naar hoofdtrainer als vervanger van de opgestapte Maurice Steijn.

Omdat de sportieve prestaties achterbleven in het stuurloze jaar van de overname, NAC eindigde als achtste en vloog er in de eerste ronde van de play-offs uit, werd afgelopen zomer afscheid genomen van De Graaf. Zijn vervanger, Robert Molenaar, is inmiddels ook alweer weg. De Graaf haalde met NAC de kwartfinale van de KNVB-beker. Hij kende niet alleen sportief een zwaar jaar, maar ook persoonlijk nadat een tumor bij hem werd ontdekt. In april werd hij schoon verklaard.

Concurrent

In Kerkrade is De Graaf de opvolger van Jurgen Streppel, die halverwege het seizoen overstapte naar Helmond Sport om daar technisch directeur te worden. Roda JC is een concurrent van NAC in de strijd om een play-offplek. De Limburgers staan nu negende, één plaats hoger dan NAC. Op 29 april keert De Graaf terug in het Rat Verlegh Stadion, dan staat NAC - Roda JC gepland.

,,De keuze is na een zorgvuldig proces uiteindelijk op Edwin gevallen, omdat we vinden dat hij past binnen de kernwaarden van de club en daarnaast over de juiste persoonlijkheid en kwaliteiten beschikt die het beste bij de huidige spelersgroep passen”, legt algemeen directeur Jordens Peters uit op de clubwebsite. ,,Samen met Edwin en de huidige technische staf gaan we de uitdaging aan en gaan we knokken voor een plek in de play-offs.”

Europees topscorer

De Graaf was niet alleen assistent- en hoofdtrainer van NAC, maar kende zijn glorietijd als speler in Breda. In het seizoen 2009-2010 scoorde hij vier keer in zes duels in de voorronde van de Europa League wat hem nog altijd tot alltime Europees topscorer van NAC maakt.

