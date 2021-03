Voormalig NAC-talent Oualid Agougil tekent contract bij Ajax

De overeenkomst gaat in op 1 september, omdat Agougil op 7 augustus zestien jaar wordt. De duur van het contract loopt tot medio 2024. Oualid Agougil is het jongere broertje van Sabir Agougil die begin 2019 voor drie jaar werd vastgelegd door NAC. Tot een officieel debuut is het nog niet gekomen voor de nu 19-jarige Sabir Agougil die evenals Oualid door NAC werd opgemerkt bij Unitas'30 uit Etten-Leur.