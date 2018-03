Voormalig NAC-talent hard op weg om de linksback van Turkije worden

Acht jaar na zijn officiële debuut als profvoetballer, gaat voor een oud NAC’er een langgekoesterde wens in vervulling. Ömer Bayram (26), wiens ouders in Breda zijn blijven wonen, gaat namens Turkije zijn interlanddebuut maken. Voor Nederland is hij nooit in beeld geweest, dus over Oranje heeft hij nooit hoeven nadenken.

In het vriendschappelijke duel met Ierland, vrijdag om 18.30 uur in badplaats Antalya, hoopt Bayram de bondscoach een alternatief te bieden voor Caner Erkin. De 29-jarige speler van Besiktas die de vaste linksback van Turkije is. Daarachter komt een gretige Bayram met een stuk of drie andere concurrenten die zich vast in het nationale team willen spelen.

NAC

Weg van de schijnwerpers heeft Bayram de afgelopen zes jaar gestaag aan zijn carrière gebouwd in Turkije, het land van zijn ouders. Terug gaan de gedachten naar 30 januari 2010 (VVV-thuis) als hij in een elftal met mannen als Jelle ten Rouwelaar, Kurt Elshot, Patrick Zwaanswijk, Robbert Schilder, Edwin de Graaf, Kees Kwakman, Anthony Lurling en Jonaas Kolkka van trainer Robert Maaskant een minuut voor tijd mag invallen voor Donny Gorter. Zijn eerste optreden als prof, in het eigen Rat Verlegh Stadion.

Volledig scherm Bayram © Bayram

Zijn eerste basisplaats krijgt hij pas een jaar later. Op 1 mei 2011, met John Karelse inmiddels aan het roer, staat hij in de verloren thuiswedstrijd tegen Heracles aan de aftrap. Het seizoen 2011/2012 wordt het seizoen van zijn doorbraak. Het talent komt tot volle ontplooiing en speelt zich in binnen- en buitenland in de kijker. Omdat NAC treuzelt en lang wacht met een nieuw contract, wandelt Bayram in de zomer van 2012 zomaar gratis de deur uit. Bij Kayserispor, de club uit de stad waar zijn familie vandaan komt, ontwikkelt hij zich met ups en down in vier jaar tijd tot een volwaardige voetballer in de soms keiharde Turkse competitie.

,,Als het mij aan ligt, kom ik een keer terug. Wanneer? In ieder geval als ik nog kan lopen...", zegt Bayram over een mogelijke terugkeer naar NAC. ,,Rond mijn dertigste misschien. Ik wil wel van toegevoegde waarde zijn. Ik geef nooit op en ben een strijder. Een slechte wedstrijd kan, een slechte instelling niet. Ik heb de NOAD mentaliteit."

Ömer Bayram

Leeftijd: 26 jaar

Geboorteplaats: Breda

Woonplaats: Izmir

Clubs: PCP (amateur), Baronie (amateur), NAC (jeugd), NAC (2010-2012), Kayserispor (2012-2016) en Akhisar Belediyespor (2016-?)

NAC: 43 wedstrijden (5 goals, 3 assists)

Kayserispor: 122 wedstrijden (5 goals, 19 assists)

Akhisar: 60 wedstrijden (1 goal, 6 assists)