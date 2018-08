Voormalig NAC-spits Enevoldsen scoort er op los in Amerika

De Deen maakte in februari de overstap naar de Verenigde Staten en noemde het een kans die hij niet kon laten schieten. Onder de rook van Los Angeles leeft de 31-jarige aanvaller die scoorde in De Kuip helemaal op. In Breda moest hij het vaak als invaller laten zien, bij Orange County is hij de eerste man. Als spits, maar ook vaak als linksbuiten. Met twaalf doelpunten (in 21 wedstrijden) is Enevoldsen gedeeld topscorer in de competitie. Daarnaast was hij ook goed voor vier assists.