Voormalig NAC-smaakmaker García gepresenteerd bij Toulouse

In anderhalf jaar ontpopte García zich tot publiekslieveling bij NAC. Op zijn Instagram schreef de Spaanse baltovenaar vrijdag al een dankbrief voor de fans. ,,Het is tijd om tot ziens te zeggen en jullie allemaal te bedanken voor elk magisch moment dat we samen beleefden. Een ieder met wie ik dit anderhalf jaar heb samengewerkt: bedankt. Bedankt fans, ik kwam hier na een moeilijke tijd en jullie gaven me al jullie liefde en dankzij jullie voelde ik me weer een voetballer. We zullen elkaar zeker nog eens zien. Ik hou van jullie, NAC. Ik hou van jullie, Breda."