Voormalig NAC-captain Koch voor drie jaar naar Eupen, Kaikai onderweg naar Blackpool

Hoewel de 25-jarige Koch zaterdag in Zundert vanaf de tribune de verrichtingen volgde van NAC, dat aantrad tegen een lokaal samengesteld elftal, waren beide clubs al tot een akkoord gekomen. De verdediger en oud-aanvoerder kwam in Breda verdeeld over twee periodes tot 56 wedstrijden. Met een rake kopbal in de blessuretijd van het duel met Excelsior (1-2) bezorgde hij NAC op 3 april de enige zege van dit kalenderjaar in officieel competitieverband.