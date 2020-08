Voor NAC-trainer Steijn begint voetbal met een gedegen verdediging

Een zege is een zege, zegt NAC-trainer Maurice Steijn, zaterdag na de 1-0 overwinning tegen Heerenveen. Ook als het een oefenzege is. ,,Je kan zeggen: het zegt me niks, maar als je er met 0-4 afgaat, is dat niet lekker voor de spelers. Ik ben gewoon heel blij dat we gewonnen hebben. Dat is lekker voor het vertrouwen."

Dat Heerenveen zaterdagmiddag in het Rat Verlegh Stadion het duel eindigt met enkele spelers van 15 en 16 jaar doet niet ter zake. ,,Dat was de laatste twintig minuten", zegt Steijn. ,,De eerste helft speelden ze met hun beste elf, met Van Bergen, Ejuke en Veerman. We hebben het prima gedaan met een geweldige goal van Finn Stokkers. We hebben niks weggegeven. Zeker de eerste helft niet, wat dat betreft ben ik tevreden."

Sterkhouder

NAC leunt zwaar op de defensie met doelman Nick Olij en centrale verdediger Jan Paul van Hecke. ,,Het is voor mij erg belangrijk dat deze mannen aan boord blijven. Ondanks dat Van Hecke een jonge speler is, is hij nu al een sterkhouder. Olij is een uitstekende keeper. Wij willen dat hij blijft, punt. We zijn met Arno Verschueren al een belangrijke pion kwijtgeraakt."

Met naast Van Hecke de Spaanse mannetjesputter Roger Riera heeft Steijn alvast een solide basis staan achterin. ,,Zorgen dat je een gedegen verdediging hebt, daar begint het voetbal voor mijn gevoel mee. Een goede keeper en van daaruit naar voren voetballen. Wat goed is, moet ik niet veranderen. Daar ga ik op voortborduren."

Rechtsbuiten

In de punt van de aanval wisselen Sydney van Hooijdonk en Finn Stokkers - zaterdag met een prachtige boogbal een minuut voor tijd matchwinner tegen Heerenveen - elkaar voorlopig af.

,,Met Van Hooijdonk en Stokkers hebben we twee diepe spitsen. Dogan kan het ook, maar eigenlijk is hij iemand die er meer omheen speelt zoals hij bij TOP Oss deed. Ik heb drie man voor één positie, ze moeten het onderling uitvechten wie in de basis start.”

Dat Dogan tegen BSC en Heerenveen als een soort rechtsbuiten diende, is bij gebrek aan vleugelaanvallers. ,,We hebben daar voorlopig niemand anders en ik wil Dogan ook minuten geven. Als een valse tweede spits nu met een diepgaande back, die eroverheen gaat om hem zo toch in zijn kracht te laten komen."

Volledig scherm Steijn tevreden na de zege op Heerenveen. © BSR Agency

Volledig scherm Vlnr: Finn Stokkers na zijn doelpunt tegen Heerenveen samen met Joshua Bohui. Daarnaast Yassine Azzagari en Mathijs Bel. © BSR Agency