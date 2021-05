Voor Kees Kwakman is ‘ervaren en slim’ NAC de favoriet tegen Volendam

interview Jan Hoppen is back in business en laat zijn NAC-hart spreken: ‘Leg de macht in handen van de supporters’

14 mei Jan Hoppen (58) heeft er weer zin in. De projectontwikkelaar die tien jaar geleden een blauwtje liep bij zijn grote liefde NAC en vervolgens ‘met pek en veren’ besmeurd van het toneel verdween na het faillissement van zijn bedrijf HEJA, is zakelijk weer helemaal back in business en maakt van zijn NAC-hart nog altijd geen moordkuil. ‘Ik ben blij dat Ton Lokhoff terug is. Komt het toch nog goed.’