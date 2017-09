Volgens NAC td Hans Smulders is 'keeperskwestie niet zo zwart-wit'

Er is te veel aandacht geschonken aan een selectie die weinig ervaring heeft en weinig wedstrijden op het hoogste niveau heeft gespeeld. Dat zegt technisch directeur Hans Smulders van NAC. ,,Ik denk dat op zeven of acht posities talenten staan die je niet vaak ziet in Nederland. Wat tot nu toe tegenvalt, is het resultaat, omdat wij in fases van de wedstrijden minimaal gelijkwaardig zijn aan de tegenstander. Vier punten in plaats van een punt was prettiger geweest. Tegen Sparta speelden wij het voetbal wat wij graag willen zien, maar de de 2-2 heeft er wel ingehakt."

Twee weken na het sluiten van de transfermarkt geeft de technisch directeur een toelichting op het sportieve beleid van de club. Belangrijkste onderwerp uiteraard: de keeperskwestie.

Waarom heeft u na het vertrek van Jorn Brondeel en de promotie naar de eredivisie geen ervaren doelman gehaald en ingezet op twee jonkies als Andries Noppert en Nigel Bertrams?

,,Ervaren keepers in de markt die zekerheid bieden, zijn voor NAC op dit moment niet te betalen. Dat is mijn overtuiging vanuit de marktkennis die ik heb. Daarom hebben wij besloten om de middelen anders in te zetten, ook omdat wij ervan overtuigd zijn dat het twee talentvolle keepers zijn. Wij hebben hen wel altijd eerlijk verteld dat er van alles kan gebeuren. Uiteindelijk is het een wisselwerking met het team. Als je ervaren verdedigers hebt, valt de onzekerheid misschien niet zo op. In een jong team zie je zoiets sneller. Ze zijn absoluut niet afgeserveerd, het is niet zo zwart-wit. Ik zie in Noppert en Bertrams zeker nog toekomstige eredivisiekeepers."

Quote Ervaren keepers in de markt die zekerheid bieden, zijn voor NAC op dit moment niet te betalen. Dat is mijn overtuiging vanuit de marktkennis die ik heb. Hans Smulders

Volledig scherm Mark Birighitti. © Pro Shots

U had het salarisplafond kunnen doorbreken om een ervaren keeper vast te leggen?

,,Daar hebben wij het uitvoerig over gehad, maar dat zou twee keer zo veel zijn als de bestverdienende speler. Dan gaat het beschikbare budget voor een vierde op aan een persoon, terwijl die ook gewoon geblesseerd kan raken. Wij hebben bewust ingezet op Nederlandse jongens als Koch en Vloet, investeringen voor de korte en middenlange termijn. Daarna is snel de aanvulling vanuit Manchester City gekomen, zijn er eigen jongens doorgeschoven (Sprangers en Klomp, red.) en hebben wij Mets erbij gepakt. Negentig procent van de selectie was bij de start van de voorbereiding al rond. Het moeilijkste was een geschikte aanvulling voor de spitspositie. Iemand met ervaring die zich schikt in een rol met of zonder Thierry Ambrose. Enevoldsen (foto, boven) komt uit onze eigen scoutinglijsten en is echt niet uit de lucht komen vallen."

Hoe is Mark Birighitti bij u op de radar verschenen?

,,Wij werken met eigen lijsten en met het scoutingsysteem van Manchester City waar NAC toegang tot heeft. Daar bevindt zich alle informatie van de veertig scouts die City over de hele wereld in dienst heeft. In die database zitten allerlei rapporten van spelers die gevolgd worden, aangevuld met beelden en contactpersonen van de betreffende spelers die hen beter kennen. Het klopt dat wij Birighitti niet rechtstreeks aan het werk hebben gezien, want hij heeft het laatste jaar niet gekeept. Wel zijn 77 wedstrijden van hem uit de Australische competitie beschikbaar. Keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar bekijkt die wedstrijden en heeft bijvoorbeeld contact met de coach van Melbourne City, ook bij Swansea liggen er contacten. Het is niet de kunst om dat soort spelers te vinden, het is de kunst om goede mensen te vinden die eerlijk feedback geven. Birighitti zat in het scoutingsysteem van City. Iedereen vindt iets over City, maar de scouting is wereldwijd de grootste afdeling van de City Football Group. Twee keer per jaar komt iedereen samen op een soort congres. Daar ben ik bij."

Quote Iedereen vindt iets over City, maar de scouting is wereldwijd de grootste afdeling van de City Football Group. Twee keer per jaar komt iedereen samen op een soort congres. Daar ben ik bij Hans Smulders

U heeft aangegeven geen spelers meer te willen huren zoals in het verleden gebeurde, de (gratis) huurlingen van partner Manchester City buiten beschouwing gelaten.