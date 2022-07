Volgende aanwinst in aantocht: Duitse linksback onderweg naar NAC

Betrokkenen bevestigen dat Di Michele Sanchez maandagmiddag in gezelschap van zijn zaakwaarnemer naar Breda is afgereisd. In de avonduren wordt de overeenkomst naar verluidt geformaliseerd met de benodigde handtekeningen. Als alles volgens plan verloopt, maakt Di Michele Sanchez dinsdag zijn entree op het trainingsveld in Zundert.