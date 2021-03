‘Volendam speelt beter voetbal dan NAC’

De clash die al weken zijn schaduw vooruit werpt, NAC - De Graafschap (28 maart), mijdt Steijn voorlopig. Dat de trainer woedend is over de giftige vuurpijlen van de voorzitter van de Superboeren, Martin Mos twitterde vorige week ‘Fuck Steijn’, steekt hij intern niet onder stoelen of banken. Naar buiten toe, bijt hij op zijn tong. Althans, tot het duel met FC Volendam vanavond (20.00 uur) gespeeld is.