Voetbalbaas Peter Maas begint op 1 februari als technisch directeur bij NAC: ‘Belangrijke stap in wederopbouw’

In heftig jaar herstelde OJC’er Kevin Brands (ex-NAC) van kanker: ‘Toen ik hoorde dat ik schoon was, stortte ik in’

Nog geen jaar geleden lag Kevin Brands (34) als een vaatdoek op de bank. De chemokuur die hij kreeg nadat teelbalkanker bij hem was vastgesteld, was zwaar. De periode erna ook. Maar hij is er weer: terug op het veld bij OJC Rosmalen en aan het werk als spelersmakelaar. ,,Ik wist meteen dat het niet goed was.”

18 december