Voetbal NAC doet pijn aan de ogen

in de verlenging Zonder televisie komt de sport helemaal tot stilstand

7 november Het EK veldrijden in Rosmalen wordt dit weekeinde afgewerkt achter de hermetisch gesloten deuren van het Autotron. Het is wel live te volgen op televisie. Zoals alle sportwedstrijden in Nederland alleen nog maar thuis voor de buis te bekijken zijn. Sterker nog, zonder televisie stopt de sport helemaal.