'Vloet in Italië voor afrondende gesprekken'

Volgens Italiaanse media (Sky Sport) arriveert de 23-jarige Vloet donderdagochtend in Italië en vervolgt hij zijn loopbaan in Frosinone. Een klein provinciestadje een uur rijden ten zuiden van Rome. Frosinone promoveerde een maand geleden via de play-offs naar de Serie A.

Of de Bredase club een kleine transfersom overhoudt aan de overgang van Vloet, is vooralsnog onbekend. In 2017 had technisch directeur Hans Smulders ruim 100.000 euro over de speler. Bekend is wel dat Horsfield transfervrij is vertrokken naar Scunthorpe United (League One) en dat de Deense overgang van Nigel Bertrams naar Nordsjaelland, NAC een slordige 250.000 euro heeft opgeleverd.