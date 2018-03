'Viking' Horsfield maakt na een half jaar zijn rentree in de basis bij NAC

De minuut die Horsfield op 23 december kreeg tegen FC Utrecht laten we gemakshalve buiten beschouwing. ,,Hij heeft inderdaad heel lang moeten wachten op zijn kans. James is altijd positief gebleven, is hard blijven trainen en heeft bij Jong NAC zijn wedstrijden serieus gespeeld. Daarnaast heb ik ervoor gekozen om Arno Verschueren op het middenveld te houden, daar wil ik niet meer aan tornen. Zeker nu Lucas Schoofs er niet meer is. James heeft deze kans absoluut verdiend.”

Zes maanden geleden zei Vreven meer te willen zien van Horsfield die na een half jaar op huurbasis te hebben gespeeld bij NAC een driejarig contract tekende in Breda. Na een moeizaam begin, raakte hij in de vergetelheid en moest het doen met wedstrijden van het tweede.

Viking

Vreven op 15 september na zijn matige optreden tegen AZ: ,,Ik heb hem gezegd dat hij eruit ziet als een Viking, maar niet speelt als een Viking. Dat mis ik een beetje. Ik wil weer de James zien die ik gewoon ben. Als de passie en mentaliteit niet top is, is het misschien niet goed genoeg. Ik streef niet naar een acht, maar ook niet naar een 4,5 of 5. Hij moet altijd een 6 spelen. Dan is hij waardevol voor ons. Hij zegt dat het niets te maken heeft met druk of het hogere niveau.”