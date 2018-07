Vierde verlies voor NAC tegen Konyaspor

Wanny van Gils: onnavolg­baar en onvoorspel­baar, zowel binnen als buiten de lijnen

30 juli In het ziekenhuis van Leiden is zaterdagavond oud-voetballer Wanny van Gils op 59-jarige leeftijd overleden. Voor de NAC-fans was hij een cultheld. Voor zijn cluppie TSC een groot man.