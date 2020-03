Vier vragen over de risicovolle reis van NAC naar Leeuwarden

Waarom gaat het duel Cambuur – NAC morgen gewoon door en mag er publiek bij aanwezig zijn?

In het gisteren gehouden crisisoverleg van de KNVB met alle clubs uit de ere- en eerste divisie is besloten dat de lokale veiligheidsregio’s beslissen of wedstrijden doorgaan. De thuiswedstrijden van onder anderen PSV, Willem II en RKC zijn dinsdag al geschrapt omdat alle evenementen in Noord-Brabant zijn afgelast. Via algemeen directeur Luuc Eisenga heeft NAC gisteren contact gehad met Sybrand Buma, burgemeester van Leeuwarden en voorzitter van de veiligheidsregio Friesland. Buma volgt op zijn beurt de adviezen op van het RIVM en de GGD en zegt dat supporters die niet grieperig zijn, welkom zijn in het Cambuur-stadion. Ook NAC-fans, terwijl de teller in de gemeente Breda op 32 coronapatiënten staat. Geheel in lijn van de landelijke politiek legt Buma de verantwoordelijkheid bij de burger.