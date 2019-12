Vier goals in twee wedstrijden voor Jong NAC: allrounder Van Hecke kan ook doelpunten maken

Jan Paul van Hecke is op drift en blijkt meer te kunnen dan alleen verdedigen. In de mini-derby met Jong Willem II (2-0-zege) bleef hij gisteren ijzig kalm en benutte hij twee strafschoppen, nadat hij vorige week tegen Jong RKC (1-3-zege) ook al twee keer scoorde.

Vier goals in twee wedstrijden met Jong NAC voor de 20-jarige Zeeuw, en allemaal uit een standaardsituatie. In Waalwijk nog trefzeker met een kopbal uit een hoekschop en een rake vrije trap bovendien, gisteren dus koelbloedig vanaf de stip. Ongetwijfeld zou hij zijn doelpunten inruilen voor speeltijd bij het eerste waar hij is blijven steken op dertien minuten tegen Helmond Sport medio augustus. Zelfs de langdurige blessure van Nacho Monsalve, het later inpassen van Colin Rösler, het afhaken van Javier Noblejas en tijdelijk passeren van Jethro Mashart effende voor de Zeeuw niet het pad richting een basisplaats.