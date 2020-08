Via het Rat Verlegh Stadion op weg naar de finale van de Champions League

Beelden bekijken van zijn tegenstander was niet zijn ding. ‘Is hij links- of rechtsbenig?’ Dat is alles wat Angeliño (23) wilde weten van zijn trainer Stijn Vreven. Aan verdedigen had hij een broertje dood. De beste jongen uit de NAC-klas van het seizoen 2017/2018 heeft een onbegrensd vertrouwen in zichzelf. Vanavond staat hij met het Duitse RB Leipzig in de halve finale van de Champions League.