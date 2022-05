Verwerpelijk gedrag klein deel NAC-supporters met leuzen over dodelijke ziekte

In het uitvak was bovendien een spandoek opgehangen als steunbetuiging aan Seuntjens: ‘Ralf = NOAD. Jouw strijd is onze strijd’. En niet alleen Seuntjens voert een strijd tegen de nare ziekte. Ook bij NAC-trainer Edwin de Graaf is dit seizoen een tumor ontdekt. Begin december is De Graaf achttien dagen bestraald in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam vanwege uitzaaiingen in zijn lymfeklieren. De Graaf is inmiddels schoon verklaard, maar moet de komende vijf jaar nog wel voor controle naar het ziekenhuis.