Vertrekkende Mets traint met beloften NAC in afwachting van Zweedse transfer

NAC exact een jaar zonder uitzege in de eredivisie

10 maart Op de kop af is het een jaar geleden dat NAC voor het laatst een uitwedstrijd in de eredivisie heeft gewonnen. Sinds de 0-2-zege in Den Haag op 10 maart 2018 heeft het buiten Breda dertien van de zestien duels verloren, drie keer speelde het gelijk.