Vertrek Steijn als trainer van NAC onvermijdelijk na mislukt seizoen

NAC wacht loodzware competitie­start met in augustus VVV, De Graafschap en ADO Den Haag

9 juni NAC kan de borst natmaken voor het nieuwe seizoen eerste divisie. Twee van de drie degradanten uit de eredivisie zijn in de eerste competitiemaand de tegenstander, plus titelpretendent De Graafschap. Na een korte interlandbreak wacht in september een bezoek aan Roda JC en Jong Ajax en komt FC Emmen, de derde degradant, naar Breda.