Verschueren ziet een ander NAC: ‘Er worden grapjes gemaakt, iedereen kan met elkaar lachen’

,,In de zomer had ik tegen mijn vriendin gezegd dat ik een doelstelling had qua doelpunten”, zegt Arno Verschueren een kwartier na de 5-1-zege van NAC op Helmond Sport. ,,Het afgelopen seizoen had ik genoeg kansen, maar maakte ik ze niet af. Nu gaan ze er lekker in. Dubbele cijfers zou mooi zijn, zonder assists. Ik ben goed onderweg.”

De Belgische middenvelder praat op een manier die ontroert. Een zacht accent en kleine woorden. ,,Het was een heel leuke aanval”, zegt hij over zijn treffer, de 2-0 na voorbereidend werk van Mounir El Allouchi en Huseyin Dogan. “Het zijn twee technische spelers, in de korte ruimte kunnen ze wel iets. De bal kwam van opzij en ik trap ‘m met de binnenkant voet in de hoek. We beginnen goed en scoren na twee minuten, zo hoort het hier in Breda. Dan is het heel leuk met dit publiek.”

Geen rotte appel