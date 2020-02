Verschueren over NAC: ‘Niemand plaatst zichzelf boven het team, zelfs niet als de resultaten tegenvallen’

Opgeleefde NAC-back Schouten: 'Jullie ontdekken nu wat ik in mijn mars heb'

14 februari De dag na de nacht ervoor droomt Robin Schouten hardop over bekersucces. ,,Toen we PSV lootten, was heel het schema bekend. We maakten er grapjes over: PSV, AZ, dan Feyenoord en daarna Ajax. We zijn aardig op weg."