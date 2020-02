Verschueren over de karige trekzekerheid van NAC: ‘Niet nadenken, gewoon de bal tegen de netten rammen’

Het was alweer de zesde treffer van Verschueren. Daarmee is hij gedeeld clubtopscorer (samen met Sydney van Hooijdonk). Dat de Belg, die onder de vorige trainers nog rechtsback of controlerende middenvelder was, nu topschutter is, is veelzeggend. ,,De ballen gaan er moeilijk in, dat klopt. We denken te veel na voor die goal. Moeten gewoon de bal tegen de netten rammen. Als je de kans krijgt, moet je de bal erin janken. Dat valt wel te trainen, maar is ook een knop die mentaal om moet.”