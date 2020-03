Verschueren over afgang NAC: ‘Het was echt heel triest, ik kon echt door de grond zakken’

,,Het was echt heel triest. Iedereen keek recht voor zich uit.” Arno Verschueren beschrijft de leegte van een volle kleedkamer met mannen die radeloos in het niets staren. ,,Dat we met 5-0 achter de rust in gaan, ik kon echt door de grond zakken.”

Van alle denkbare scenario’s had niemand voor mogelijk gehouden dat NAC met 7-1 zou worden afgeschminkt. ,,We zijn ver gekomen, jammer dat het zo moet eindigen. We beginnen heel goed, maar de goals vallen snel achter elkaar. In een kwartier geven we het weg, dan weet je dat het gedaan is”, zegt de Belgische middenvelder. ,,Nu moeten we ons focussen op de competitie en de play-offs.”

Verschueren nam het op voor de onfortuinlijke doelman Nick Olij die een moeilijke avond kende. ,,Hij heeft ons in de competitie er een aantal keer doorheen gesleept en een misschien een overwinning geschonken. Tegen Sparta Nijkerk heeft hij ons zelfs gered. We moeten niet raar gaan doen over Nick. We moeten niemand iets verwijten, het was een collectief falen. Het was leuk om naar deze wedstrijd toe te leven, maar jammer dat het op deze manier is gelopen.”