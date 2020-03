Verschueren (NAC) vraagt om meer respect: ‘Schrijnend dat mensen zich zo asociaal gedragen’

Een half uur na het telefoongesprek, waarin hij zijn verbazing uit over de vrijheid die individuen zich toe eigenen als hen wordt opgeroepen thuis te blijven, moet Verschueren iets van het hart. ,,In België gingen de mensen net als in Nederland hamsteren, de supermarkten werden leeggeplunderd. Dat vind ik dus onrespectvol”, zegt de speler van NAC. ,,Vooral ook naar de mensen die in de zorg werken. Zij kunnen na hun zware diensten vaak pas ’s avonds hun boodschappen doen en wat ze dan aantreffen zijn lege schappen.”