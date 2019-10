Verschueren na gelijkspel in Eindhoven: ‘Weer onze bekende laatste minuten’

,,FC Eindhoven is een stugge ploeg. Ze hebben thuis nog niet verloren. We wisten op voorhand dat het moeilijk zou worden”, aldus Verschueren. ,,Maar we hadden 'm nog kunnen winnen. Weer pech met een vrije trap (Noblejas schoot op de kruising, red.). Al de zoveelste”, doelt hij op eerdere vrije trappen op het aluminium van onder meer Sydney van Hooijdonk. ,,Anders hadden we 't alsnog over de streep getrokken.”

De aanvoerder was kritisch. ,,In eerste plaats moeten we naar onszelf kijken. De goals geven we te gemakkelijk weg. Als je dat niet doet, kun je gewoon winnen. Er gaat ook twee keer balverlies aan vooraf. Dat was niet nodig. Daar waren we voor gewaarschuwd: dat zij daar scherp op waren. Bovendien hadden we meer langs de buitenkant moeten spelen, daar lagen ruimtes en konden we gevaarlijk worden. Dat deden we wel in de laatste minuten.”