Verschueren kiest voor ‘mooi verhaal’ van Lommel SK: ‘Ik ga de NAC-supporters zeker missen’

videoVan 19.000 supporters in het Rat Verlegh Stadion naar gemiddeld zo'n 2.000 supporters bij Lommel SK. Het zal even schakelen worden voor Arno Verschueren, vorig seizoen een vaste waarde bij NAC, maar onlangs overgenomen door Lommel SK. ,,We staan hier aan het begin van een mooi project.”

Verschueren heeft net zijn eerste trainingsweek bij Lommel SK in de benen. Die ploeg ontsnapte vorig seizoen nog met enige moeite aan degradatie in de eerste klasse B, het tweede Belgische niveau, maar heeft de ambities de laatste maanden bijgesteld. In mei werd de ploeg uit de Lommelse Sahara overgenomen door de City Football Group (CFG) en wordt er flink in de selectie geïnvesteerd. Naast Verschueren kwam ook Stijn Wuytens van AZ en werden er diverse grote buitenlandse talenten (Manfred Ugalde en Filip Krastev) voor flinke bedragen gekocht.

1,5 week in gesprek

De middenvelder stelt dat hij en Lommel SK er snel uit waren. ,,Nadat de City Group contact opnam, hebben de gesprekken zo'n 1,5 week geduurd. Het is een heel mooi verhaal en een leuke uitdaging”, zegt Verschueren, die een contract voor drie jaar plus een optie op nog een extra jaar tekende. ,,We gaan vanaf nul beginnen en heel veel vernieuwen. De faciliteiten worden aangepast en er zijn heel goede trainers aangetrokken. Dat is prima voor mijn ontwikkeling”, zegt Verschueren. De 34-jarige trainer Liam Manning kwam bijvoorbeeld van New York City.

Arno Verschueren was afgelopen seizoen met zeven goals de topscorer van NAC Breda.

Verschueren had zelf een jaar geleden ook niet verwacht dat hij bij Lommel SK neer zou strijken. ,,Het Lommel van vorig jaar is niet meer het Lommel van dit jaar. Hopelijk kunnen we de oude jaren weer terugbrengen naar hier.” De club was in de jaren negentig een vaste waarde in de eerste klasse en haalde in 2001 nog de bekerfinale.

‘Hele beleving’

In Breda was Verschueren hij een vol stadion, met 19.000 supporters, gewend. In Lommel kwamen de laatste jaren zo'n 2.000 tot 2.500 fans per wedstrijd. ,,Het zal een beetje zoals de uitwedstrijden met NAC worden, in de eerste divisie was ook niet overal superveel volk. Ik ga de supporters van NAC het meest missen, zo'n stadion met zoveel sfeer, ook voor familie en vrienden, is een hele beleving. Maar of je nu voor 19.000 of 2.000 fans speelt, als voetballer moet je gewoon hetzelfde doen”, zegt de middenvelder, die door NAC werd opgepikt bij KVC Westerlo.

Hij hoopt ook snel meer toeschouwers te trekken met Lommel SK, dat binnen enkele jaren naar het hoogste niveau, de eerste klasse A, wil promoveren. ,,Dat is wel de bedoeling, het liefst zo snel mogelijk. Maar een eerste jaar is moeilijk, we hebben een hele nieuwe ploeg. We gaan ons best doen en kijken dan wel waar we uitkomen.”

Het stadion van Lommel SK wordt de komende jaren gerenoveerd

Arno Verschueren tekende vorige week een contract voor drie seizoenen bij Lommel SK.