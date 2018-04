Verschueren is de man van de goal, de tegengoal en de gemiste kans: 'Ik ben er van ontdaan'

Voor Arno Verschueren was NAC-Willem II (1-2) een wedstrijd met pieken en dalen. Voor rust nam de 21-jarige Belg de gelijkmaker (1-1) voor zijn rekening. Zijn eerste treffer in de eredivisie. Even later zag hij zijn tegenstander Ben Rienstra de 1-2 binnen koppen en na rust miste de middenvelder een dot van een kans op de 2-2.

,,Ik was er echt van ontdaan”, zei hij over dat laatste wapenfeit. Van een dubbel gevoel was sowieso geen sprake. Hoe mooi de 1-1 ook was. ,,Het is gewoon spijtig dat we de punten niet in eigen huis hebben kunnen houden”, klonk het terneergeslagen.

Dat Rienstra in de vierde minuut de 0-1 binnen schoot, was hem persoonlijk nog het minst aan te rekenen geweest. ,,Volgens mij liep Nigel onder de bal door. In de frommel viel hij voor zijn voet en kon hij gemakkelijk inschieten.” Wat erger was: ,,Dat het voor iedereen een klap was op een moment dat het na enkele goede weken weer een leuke middag beloofde te worden.”

Verschueren-actie

De 1-1 was een typische Verschueren-actie. ,,Inkomend ben ik met het hoofd gevaarlijk ja bij stilstaande fases. Deze bal kwam perfect aan”, zei hij over de inleidende vrije trap van Angeliño. De 1-2: ,,De bal werd teruggekopt bij de tweede paal en kwam met een beetje geluk op zijn (Rienstra) hoofd terecht. Ik probeerde nog te reageren, maar kon er mijn hoofd net niet tegenzetten.”

De kans op de gelijkmaker: ,,Ik zag hem goed aankomen en wou hem overhoeks (tegendraads) inkoppen omdat de keeper naar de andere kant ging. Jammer genoeg was ie iets te hoog.”

Leegmaken