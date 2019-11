‘Verschueren is de beste rechtsback van NAC’

Brood blijft optimis­tisch over kansen NAC: ‘Te makkelijk om te zeggen dat het kampioen­schap al weg is’

21 november Aanhaken bij Cambuur en De Graafschap, dat is wat NAC de komende vier dagen moet zien te bewerkstelligen met vrijdag Jong Ajax en maandag Jong PSV als de tegenstanders. ,,Zorgen dat we bij blijven, zo simpel is het”, zegt Ruud Brood.